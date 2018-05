Deux cafés et un chocolat chaud ? Ça fera 6.450 euros !

Tweet on Twitter

L’addition fut salée pour une citoyenne russe qui a payé par erreur 6.450 euros deux cafés et un chocolat chaud dans un tea-room allemand. Elle n’a, à ce jour, pas été remboursée, alors que les faits remontent au mois de février.

L’erreur d’Olesja Schemjakowa, une femme de 37 ans, lui aura coûté cher. Elle voulait simplement entrer le montant du pourboire laissé au serveur, mais a tapé son code de carte bleue à la place. Résultat : elle se rend compte à la fin du mois qu’elle a payé plus de 6.000 euros pour deux cafés et un chocolat chaud. Mais la malchance de cette Russe ne s’arrête pas là ! Lorsqu’elle contacte l’établissement où se sont déroulés les faits, le gérant promet de lui rembourser la somme. Jusqu’au jour où il met la clé sous la porte et disparaît dans la nature.

Ni la banque, ni la police n’acceptent d’intervenir

La trentenaire s’est donc tournée vers sa banque, puis vers la police afin d’obtenir gain de cause. Malheureusement, sa banque refuse d’intervenir, et la police n’est pas compétente puisqu’il n’y a pas de délit de fraude. Elle affirme qu’on lui a dit qu’il y avait peut-être « encore un pour cent de chance » qu’elle récupère son argent.

En attendant, elle confie avoir changé son code de carte bleue.