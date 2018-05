Adoption : Osa, Manchitas, Deke, trois chiens à la recherche d’une nouvelle famille

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Adopter un chien chez SHIN coûte 300 €, ou 180 € pour un chien de plus de dix ans. Ce montant comprend le transport du chien par avion, la vaccination, la puce, la stérilisation/castration, le traitement contre les puces et les vers, le check-up médical et les éventuelles opérations nécessaires.

OSA (refnr 14701)

Sexe : Femelle – Age : 3 mois

Race : Croisé bergé allemand – Taille : 32 cm

Pelage : Poils courts – Poids : 5 kg

Je suis Osa et je me trouve à gauche sur la photo, à côté de ma sœur Frida. Avec nos deux autres sœurs, nous avons été abandonnées à la campagne devant la porte d’une maison. Nous étions encore toutes jeunes, les yeux à peine ouverts… Nous sommes 2 gamines gaies et joueuses et nous nous entendons bien avec tous les chiens et même les chats. Nos deux autres petites sœurs ont déjà trouvé une bonne maison. Maintenant on espère que c’est à nous. Qui va préparer un panier douillet pour moi ou même pour nous deux? J’ai eu un début de vie difficile, il est temps que cela change …

MANCHITAS (refnr 10937)

Sexe : Femelle – Age : 3 ans

Race : Croisé – Taille : 50 cm

Pelage : Poils courts – Poids : 18 kg

Je m’appelle Manchitas, il y a 2 ans, j’ai été trouvée au bord d’une rivière, complètement épuisée… J’étais encore jeune, avec un comportement de chiot. J’ai donc dû apprendre à jouer avec d’autres chiens, ce que j’adore, et de donner confiance aux gens. Je suis très gentille, fort affectueuse et extrêmement reconnaissante vis-à-vis des gens qui m’ont sauvée et qui s’occupent de moi. Qui va me réserver mon billet d’avion afin que je puisse trouver le bonheur ultime?

DEKE (refnr 14656)

Sexe : Mâle – Age : 1,5 an

Race : Croisé – Taille : 32 cm

Pelage : Poils mi-longues – Poids : 5 kg

Je suis Deke, et comme beaucoup d’autres chiens, j’ai été abandonné dans la station de massacre sans aucune explication. Personne ne le comprend, parce que je suis un gentil petit gamin, qui adore les câlins. Je m’entends bien avec tous les gens et d’autres chiens et je suis très affectueux. Qui me donne la maison que je mérite?

Vous êtes intéressé par Osa, Manchitas, Deke ? Envoyez un mail à adoptions@ace-charity.org , ou téléphonez au 0468/281.450 (pendant la journée) ou au 0477/229.833 (à partir de 18h). Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.ace-charity.org