80% du vieillissement de la peau est provoqué par des facteurs externes

Plusieurs facteurs importants liés à la vie en ville, comme le stress, la fatigue et la pollution de l’air, sont associés à une augmentation du vieillissement de la peau précoce. Le vieillissement de la peau est dû à plus de 80% à des facteurs externes, comme les dégâts provoqués par les UV.

Des études menées en Chine et au Mexique ont montré une augmentation de la production de sébum chez les participants qui habitaient dans des zones polluées. 80% du vieillissement de la peau visible est dû à des facteurs environnementaux, dont la pollution qui peut notamment provoquer des taches pigmentées et d’autres problèmes de peau. De plus, le stress est un facteur de mode de vie très fréquent dans les environnements urbains. Il a été montré que le stress suscite une variété de réactions négatives sur la peau et peut même influencer la réponse de la peau aux réactions allergiques.

Vichy Slow Âge Nuit offre une réponse à l’«urban aging»:

réduit les premières petites ridules, les taches sombres et le teint terne

protège contre les agressions extérieures comme les UV, la pollution et le stress

hydrate la peau et la rend plus lisse, plus douce et plus fraîche.

Cette crème de nuit a une texture gel-crème unique, contient trois ingrédients d’origine naturelle et exhale la senteur bien connue des produits Slow Âge. La texture de cette crème de nuit est suffisamment douce pour les peaux sensibles.

La formule de Slow Âge Nuit contient les ingrédients révolutionnaires que sont la baïcaline, le resvératrol et le bifidus. Ces ingrédients réparent votre peau et la préparent à affronter la journée.

Seule 1 personne sur 3 utilise tant une crème de jour qu’une crème de nuit

Une crème de jour veille à ce que votre peau soit protégée en journée contre les influences de l’extérieur, tandis qu’une crème de nuit se charge la nuit de régénérer votre peau. Toutes deux revêtent dès lors une grande importance pour un soin optimal de la peau.

Slow Âge est une crème qui revitalise la peau et la fait à nouveau respirer pendant la nuit. La crème de nuit hydrate la peau et l’arme contre les facteurs externes quotidiens.

Ralentit le futur vieillissement de la peau.

Combat les effets des UV, de la pollution et du stress sur la peau.

Au lever, la peau est intensément hydratée et rayonnante. La crème de nuit est la réponse à l’«urban aging» et combat les influences de la vie en ville sur la peau.