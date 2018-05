WTA Rabat: Kirsten Flipkens battue au deuxième tour

Tweet on Twitter

Kirsten Flipkens (WTA 73) a été battue au deuxième tour du tournoi de tennis WTA de Rabat, joué sur terre battue et doté de 250.000 dollars, mercredi dans la capitale marocaine. Elle s’est inclinée 6-3, 6-2 devant l’Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 96) après 1h18 de jeu. La N.3 belge menait 0-3 avant de concéder six jeux de rang et donc la première manche (6-3). Dans le quatrième jeu de la seconde, l’Australienne a profité de sa première balle de break pour prendre les devants. Tomljanovic n’a jamais lâché son avantage jusqu’au terme de la rencontre (6-2), la ponctuant par un cinquième break du service de ‘Flipper’.

Une autre Belge est présente dans le tableau du simple: Elise Mertens (WTA 19). Première tête de série de l’épreuve, elle défie l’Allemande Laura Siegemund (WTA 226) pour une place en quarts.

Eliminée en qualification du simple, Maryna Zanevska a été battue au premier tour du double en compagnie de Soler-Espinosa.

Source: Belga