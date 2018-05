USA: neuf personnes à bord de l’avion militaire qui s’est écrasé en Géorgie

Tweet on Twitter

L’avion qui s’est écrasé mercredi en Géorgie avait neuf personnes à bord et non cinq comme indiqué précédemment, a indiqué le porte-parole de la garde nationale de Porto Rico, le commandant Paul Dahlen. « Nous confirmons qu’il y avait 9 personnes à bord, dont 5 membres d’équipage et 4 passagers », a indiqué le porte-parole, précisant que tous étaient membres de la Garde nationale de Porto Rico. Il n’a pas confirmé s’ils étaient tous morts, jugeant que les images de l’appareil, réduit en cendres, « parlent d’elles-mêmes ».

source: Belga