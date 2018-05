Pierre-Yves Jeholet propose de réduire l’obligation scolaire à 16 ans

Le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Jeholet suggère de réduire l’obligation scolaire à 16 ans parmi les pistes pour moderniser la formation chez les jeunes et arriver au plein-emploi en Wallonie d’ici 2025 qu’il évoque dans un entretien accordé à L’Echo mercredi. « Si on veut lutter contre l’échec et le décrochage scolaire, l’obligation scolaire doit commencer chez l’enfant beaucoup plus tôt. Mais il faut aussi réduire l’obligation scolaire à 16 ans », estime le ministre libéral. « Pourquoi maintenir dans un système jusqu’à 18 ans des jeunes qui ont peut-être envie de se former à un métier mais pas dans un dispositif scolaire? Pour toute une série de publics, c’est dans l’entreprise qu’on arrivera à les former », poursuit M. Jeholet.

Il annonce aussi une simplification du dispositif Plan Formation-Insertion (PFI). « Il doit reposer sur le principe de confiance. Les délais seront plus courts pour les demandes de formation des entreprises. De 30 jours actuellement, on va passer à 5 jours pour donner une réponse à l’entreprise. Il y aura moins de contrôles tatillons du Forem chaque jour pour voir si la formation se passe bien », avance le ministre wallon.

Il évoque aussi la régionalisation de l’enseignement. « Commençons par l’enseignement technique et professionnel. Il serait normal que la Région wallonne, qui a l’emploi et la formation dans ses compétences, ait l’enseignement technique et professionnel. La Région est prête à prendre ses responsabilités mais on veut aussi arrêter d’être la vache à lait de la Fédération Wallonie-Bruxelles. »

Source: Belga