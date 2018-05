Livre sur la Ghelamco Arena: la plainte de Daniël Termont examinée après les élections

L’examen de la plainte introduite au civil par le bourgmestre de Gand Daniël Termont (sp.a) contre Ignace Vandewalle, auteur du livre « De Illegale Ghelamco Arena », a été reporté. L’avocat de M. Termont souhaite attendre le jugement dans le volet pénal du dossier concernant le stade de la ville flandrienne. Daniël Termont s’estime victime de calomnie et de diffamation et évoque des « insinuations » contenues dans l’ouvrage.

Le bourgmestre gantois réclame un dédommagement moral de 10.000 euros qu’il verserait à des oeuvres caritatives. Son avocate Nina Van Eeckhout a introduit une plainte au pénal pour calomnie et diffamation et au civil pour obtenir un dédommagement.

Les deux parties se sont mises d’accord pour reporter l’examen de l’affaire au civil jusqu’au jugement du volet pénal. Ce qui ne pourra pas se faire avant les prochaines élections communales du mois d’octobre.

Source: Belga