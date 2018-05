Les sociétés russes En+, GAZ et Rusal retirées de la liste des sanctions américaines

Les sociétés russes En+, Rusal et GAZ, jusqu’à présent contrôlées par l’oligarque russe Oleg Derispaska, vont être en mesure d’échapper aux sanctions américaines, selon une décision annoncée par le Trésor mardi. Le Trésor a publié mardi soir une modification concernant la liste des sociétés russes visées le 6 avril par l’Ofac, l’agence du Trésor américain qui impose les sanctions.

Cette liste comprenait notamment l’oligarque Oleg Deripaska et les entreprises qu’il contrôle, parmi lesquelles la holding financière En+, le constructeur automobile GAZ Group et le fabricant d’aluminium Rusal.

En+ avait annoncé la semaine dernière que M. Deripaska allait réduire à moins de 50% sa part dans la holding, premier actionnaire de Rusal, dans l’objectif de tenter de faire revenir les autorités américaines sur leur décision.

« En outre, en plus d’autres efforts engagés avec l’Ofac, M. Deripaska s’est entendu avec le président pour démissionner du conseil d’administration et a accepté la nomination de nouveaux administrateurs de sorte que le conseil d’administration comprenne une majorité d’administrateurs indépendants », c’est à dire non issus d’En+ elle-même, avait ajouté l’entreprise dans un communiqué.

Techniquement, le Trésor américain a étendu mardi du 5 mai au 6 juin le délai fixé aux trois entreprises pour modifier leurs liens avec M. Derispaska et ainsi échapper aux sanctions.

Les sanctions américaines plaçaient En+ et Rusal, l’un des principaux producteurs d’aluminium mondial, dans une situation difficile car elles empêchent les entreprises visées de faire commerce avec des citoyens ou des entités américaines. La décision de l’Ofac avait ainsi déclenché une forte volatilité sur le marché de l’aluminium.

Source: Belga