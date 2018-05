Les propos d’Abbas sur les juifs sont « inacceptables », selon l’ONU

Tweet on Twitter

Les propos sur les juifs du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas sont « inacceptables » et « profondément troublants », a dénoncé mercredi dans un communiqué le coordinateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Proche-Orient, Nickolay Mladenov. M. Abbas « a choisi d’utiliser son discours devant le parlement de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) pour répéter certaines des insultes antisémites les plus méprisantes », a dit le responsable de l’ONU. Ces propos sont « inacceptables, profondément troublants et ne servent pas les intérêts du peuple palestinien ou de la paix au Proche-Orient », a-t-il ajouté.

source: Belga