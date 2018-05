Emma Meesseman sacrée championne de Russie de basket

Tweet on Twitter

Emma Meesseman a remporté mercredi le titre de champion de Russie de basket féminin avec son club Ekaterinbourg. En finale des playoffs (best-of-5), Emma Meesseman et ses coéquipières se sont imposées dans le troisième duel face au Dynamo Koursk: 91-94. Ekaterinbourg avait déjà remporté les deux premières manches: 74-64 et 82-69. Meesseman, 24 ans, a compilé 4 points, 9 rebonds et 2 assists. Il y a dix jours, la joueuse des Belgian Cats avait également remporté l’Euroligue avec son club. Elle avait décroché le trophée de MVP du Final 4.

Pour Ekaterinbourg, il s’agit du dixième titre national de rang, le douzième de l’histoire du club. Meesseman était présente lors des deux titres précédents.

Source: Belga