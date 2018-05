Double attentat au Nigeria: le bilan s’alourdit à 86 morts

Tweet on Twitter

Deux employés du cimetière de Mubi, ville du nord-est du Nigeria frappée par double attentat mardi, ont affirmé mercredi avoir enterré 86 personnes tuées dans l’attaque, contredisant les bilans des autorités, bien inférieurs. « En tout, 86 morts ont été enterrés entre hier et aujourd’hui », a affirmé l’un des employés du cimetière, corroboré par un second employé. « Nous n’avons reçu aucun autre corps depuis 14h30 et nous espérons avoir terminé désormais », a-t-il dit sous couvert de l’anonymat. L’agence nationale de gestion des urgences avance pour sa part un bilan de 30 morts.

source: Belga