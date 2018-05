Une fontaine en forme de phallus dans un parc d’Anvers

« L’Arc de Triomphe », de son nom, est une œuvre du collectif autrichien Gelatin. Visible dans le parc du musée Middleheim, dans le district de Wilrijk, la fontaine se présente sous la forme d’un homme nu faisant le « pont » à l’envers. Sa particularité est bien sûr son phallus en érection qui n’a pas manqué de choquer certains passants.

L’œuvre en plasticine, d’une taille considérable, est toute en réalisme. Il est difficile de passer à côté de ce colosse et de ses parties génitales tout aussi imposantes. Et ce n’est pas le but. La fontaine sera même placée sur un socle surélevé, et les visiteurs pourront passer en dessous.

« Je constate que des corps nus peuvent encore choquer des visiteurs« , remarque la conservatrice du musée, Sara Weyns, à la chaîne ATV. « L’Arc de Triomphe », qui suscite déjà des réactions affligées, sera annoncée par des panneaux. Ceux qui ne voudraient pas tomber nez à nez avec elle pourront emprunter un itinéraire détourné.

La statue pour le moins graphique s’inscrit dans l’exposition « Experience traps » du musée Middleheim. Cette exposition fait partie du festival « Antwerpen Barok 2018. Rubens inspire ». Elle sera visible du 1er juin au 23 septembre avec d’autres œuvres disséminées partout à Anvers.