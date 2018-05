VIDEOS. L’Eurovision approche : retour sur les derniers vainqueurs

Tweet on Twitter

Le 12 mai prochain, l’Eurovision, grand-messe musicale européenne sera de retour. Pendant cette compétition, les ambassadeurs des pays du vieux continent s’opposeront pour remporter le prix du meilleur chanteur et de la meilleure chanson. Retour en images sur les heureux vainqueurs des dernières éditions.

2017 : Portugal

Salvador Sobral offre à son pays sa première victoire à l’Eurovision, avec son morceau « Amar Pelos Dois »

2016 : Ukraine

Jamala offre à son pays une deuxième victoire à l’Eurovision avec sa chanson « 1944 ». Le titre, qui évoquait la déportation des Tatars de Crimée par Staline durant la Seconde guerre mondiale, faisait alors écho à la crise russo-ukrainienne.

2015 : Suède

C’est le candidat Måns Zelmerlöw qui gagne le précieux prix en 2015 avec le titre « Heroes ».

2014 : Autriche

Difficile d’égaler la performance de Conchita Wurst, la candidate autrichienne à barbe. Elle repart avec le trophée grâce à son titre « Rise like a Phoenix ». Contrairement aux autres vainqueurs de la compétition, Conchita garde une certaine célébrité et en use en tant que fervente défenseuse des droits LGBT.

2013 : Danemark

Les pipeaux et les tambours de la Danoise Emmelie de Forest charment l’Europe en 2013 avec le morceau « Only Teardrops ».

2012 : Suède

Tout comme le vainqueur de 2015, Måns Zelmerlöw, la chanteuse Loreen nous vient de Suède. Elle remporte la compétition en 2012 avec le morceau survolté « Euphoria ».

2011 : Azerbaïdjan

C’est vêtu d’un blanc immaculé que le duo Ell et Nikki remporte l’édition de 2011 avec le titre « Running Scared ».

2010 : Allemagne

La très enjouée Lena charme le public européen avec « Satellite » pour la première édition de la nouvelle décennie.