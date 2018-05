Eric Massin démissionne après avoir insulté une bourgmestre

Le président de la Fédération PS de Charleroi, Eric Massin, a annoncé mercredi sa démission de la présidence de la fédération socialiste de Charleroi. Ses excuses après ses déclarations lors de la fête du 1er mai n’ont pas suffi, constate-t-il.

Le meeting du 1er mai du PS à Charleroi a pris mardi des allures électorales. Devant quelques centaines de militants, M. Massin a passé en revue les têtes de liste socialistes dans la région. Lorsqu’il a abordé celle de Courcelles, qui sera opposée à la bourgmestre actuelle Caroline Taquin (MR), il a déclaré qu’elle «n’aura pas la tâche facile face à la plus rosse -là je suis trop gentil- la plus salope». Après un blanc, le président de la Fédération PS de Charleroi a ajouté: «-là je suis trop méchant- des bourgmestres du coin».

Ses propos ont défrayé la chronique. L’intéressé a présenté ses excuses à celle qu’il avait insultée et s’est excusé publiquement. Le bourgmestre de Charleroi et homme fort des socialistes dans la région, Paul Magnette -présent lors du meeting- s’est joint à ces excuses et a jugé «intolérable» une telle expression.

Des propos « inacceptables et intolérables«

Dans son camp, d’autres ont pris la parole, à commencer par le président du parti: des propos «inacceptables et intolérables», selon Elio Di Rupo, qui a pris acte des excuses de M. Massin. «Au PS, nous avons pour principe de combattre les idées, jamais d’attaquer les personnes», précisait-il.

La polémique n’est pourtant pas retombée. Après avoir réclamé des excuses mardi soir, le président du MR hennuyer, Denis Ducarme, a exhorté mercredi midi M. Di Rupo à imposer un pas de côté à M. Massin. «Cela fait trois ans que l’on résiste aux insultes du PS: je dis stop!» a-t-il ajouté.

Des excuses publiques qui ne suffisent pas

«Dès hier, j’ai mesuré mon erreur, admis que j’avais choqué et présenté mes excuses en ce compris auprès de la principale intéressée. Aujourd’hui je constate que ces excuses publiques ne suffisent pas. Celles et ceux qui me connaissent savent à quel point les valeurs d’égalité sont celles que je défends au quotidien dans mon action. Il en est de même de mon parti qui a toujours été à la pointe des combats en matière d’égalité. En veillant à l’intérêt de ce dernier et pour apaiser la situation, je prends la décision personnelle de démissionner de la présidence de la Fédération socialiste de Charleroi», a annoncé M. Massin.

Les propos d’Eric Massin ont profondément choqué les citoyens belges, et beaucoup ont manifesté leur consternation, notamment sur les réseaux sociaux.

Eric #Massin a essayé de se montrer taquin envers @CAROLINETAQUIN mais il s’est vautre royalement. Sa démission ne sera jamais suffisante — Nicolas Henry (@Nicolas251184) May 2, 2018

L’intérim sera assuré par les deux vice-présidentes, Florence Demacq et Babette Jandrain.

Député fédéral, M. Massin avait déjà prévu de démissionner de ce mandat pour le laisser à son suppléant ce jeudi, en application des règles strictes de décumul que la fédération de la Charleroi s’est fixée. Il conservera son poste de président du CPAS de la ville jusqu’aux élections du mois d’octobre où il sera tête de liste aux élections provinciales dans le district de Charleroi.