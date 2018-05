Avec le BWSF, Bruxelles a enfin son festival de spiritueux

Bruxelles accueillera les 1, 2 et 3 juin la première édition du BWSF (Belgian Whisky & Spirits Festival). L’événement, ouvert au public, célèbrera les boissons spiritueuses sous toutes leurs formes : whisky, rhum, gin, cognac, armagnac, vodka, saké et bien d’autres.

Le festival se tiendra sur la mezzanine de l’AUTOWORLD (musée de l’automobile), au parc du cinquantenaire de Bruxelles. Les 1.300 m² du lieu accueilleront plus de cinquante exposants et des centaines d’embouteillages officiels et indépendants. Les visiteurs pourront ainsi profiter d’ateliers de dégustation, de « MASTERCLASS » thématiques et d’un bar à cocktail proposant des recettes à base des spiritueux présents sur place.

Le prix d’entrée (40 € par jour sur place, 30 € en prévente) inclut un verre Glencairn, des jetons de dégustation (5 pour un jour, 15 pour deux et 25 pour trois) ainsi qu’une entrée gratuite au musée de l’automobile.