Baswil, l’invention belge qui veut révolutionner l’apprentissage du vélo

Apprendre à rouler à vélo fait partie des grandes étapes de la vie de nombreux petits enfants. Deux Belges ont inventé Baswil, un nouveau système de « petites roues » qui pourrait révolutionner l’apprentissage.

William Evrard et Bastien Miest sont deux Belges, originaires d’Arlon et de Florenville dans la province du Luxembourg. Ensemble, ils ont révolutionné les « petites roues », ces fameuses roulettes destinées à aider les enfants à apprendre à rouler à vélo avant de passer aux « grandes roues ».

Pour les deux Luxembourgeois, ce système est contre-intuitif et ne développe ni les muscles, ni l’équilibre. « L’idéal est d’apprendre sans les petites roues. Mais ce n’est pas possible pour tous les enfants en bas âge. Ils n’ont pas l’équilibre, la psychomotricité ou les muscles nécessaires », a expliqué William Evrard au journal La Meuse.

Les « petites roues » apprennent les mauvais gestes aux enfants

En partant du constat qu’avec les « petites roues » les enfants apprenaient les mauvais gestes, William et Bastien ont développé durant ces quatre dernières années un système de stabilisateur flexible qu’ils ont baptisé Baswil. L’avantage de cette nouvelle génération de « petites roues » est de permettre au vélo d’osciller autour de son axe.

« Cela permet à l’enfant de trouver l’équilibre et travailler les muscles du corps. L’enfant apprend ainsi les bons gestes et les parents gardent la sécurité des stabilisateurs classiques ! », détaille William Evrard, ingénieur civile de formation.

(Regarder la vidéo sur mobile)

Soutien d’Andy Shleck

Après sept prototypes différents, Baswil est désormais prêt à aider les enfants. Les deux inventeurs ont même reçu le soutien d’Andy Schleck, vainqueur du Tour de France 2010. Le coureur cycliste luxembourgeois a accepté de devenir l’ambassadeur du projet. Néanmoins, afin d’envisager la commercialisation de leur stabilisateur souple, William et Bastien sont à la recherche de fonds, notamment en vue d’acheter le moule nécessaire à la production.

(Regarder la vidéo sur mobile)

Pour cela, ils ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme KickStarter. Les internautes peuvent simplement soutenir le projet de diverses manières notamment en précommandant les roues Baswil à partir de 30 €.

Objectif de 75.000 €

Pour que la campagne soit un succès et que Baswil soit commercialisé, les deux inventeurs espèrent récolter 75.000 €. « Les gens seront intégralement remboursés si nous n’arrivons pas à nos fins », précise William. À 23 jours de la clôture de la campagne et avec à peine 1.500 € récoltés, l’objectif de financement est encore loin d’être atteint et le duo compte plus que jamais sur le soutien des internautes.

En cas de réussite, les premiers stabilisateurs devraient être livrés à la rentrée 2018. Si le montant n’est pas atteint, les deux Belges pourraient envisager de vendre la propriété intellectuelle de leur invention à un grand groupe comme Décathlon, avec qui ils ont déjà eu des contacts.