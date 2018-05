Un vétérinaire cache de la drogue dans des chiots

Andres Lopez Eloreza été extradé lundi d’Espagne vers les Etats-Unis et doit comparaître devant un tribunal de New-York, notamment pour trafic de drogue. Ce vétérinaire colombien cachait de l’héroïne dans l’abdomen de chiots pour la faire passer aux Etats-Unis.

«Comme le mentionne l’acte d’accusation, Andres Lopez Elorez n’est pas seulement un trafiquant de drogue, il a également trahi son serment de vétérinaire en faisant souffrir des animaux», a commenté l’avocat Richard P. Donoghue. Une enquête menée il y a 12 ans a mis au jour une «cruauté inhumaine», celle d’utiliser des chiots pour du trafic de drogue, a souligné James J. Hunt, de la Drug Enforcement Administration.

Elorez, 38 ans, insérait lors d’opérations des paquets d’héroïne liquide dans le ventre de chiots afin de dissimuler la drogue aux autorités. Lorsque les stupéfiants arrivaient de Colombie aux Etats-Unis, la drogue était extraite via une nouvelle opération.

Subjecting puppies to this…what cruelty in an attempt to spread addiction and death to Americans and to America… https://t.co/jSqcKaseYk

— DEA HQ (@DEAHQ) May 1, 2018