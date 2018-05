Harry et Meghan ont choisi leur calèche pour leur procession nuptiale

Comme William et Kate en 2011, le prince Harry et Meghan Markle seront conduits dans une calèche royale lors de la procession prévue à Windsor juste après leur mariage le 19 mai, a annoncé mercredi le palais de Kensington.

Lors de cette procession, le prince de 33 ans et l’ex-actrice américaine de 36 ans traverseront la ville sous les yeux de milliers de personnes venues les saluer, avant de revenir au château de Windsor pour la réception.

Harry et Meghan «attendent avec impatience ce court voyage qui, espèrent-ils, leur permettra d’exprimer leur gratitude à tous ceux qui se sont rassemblés à Windsor pour profiter de l’atmosphère de cette journée spéciale», indique le palais de Kensington dans un communiqué.

Un landau Ascot

Harry et Meghan ont fait le choix d’un landau (voiture attelée à quatre roues) Ascot, l’un des cinq des «Royal Mews», les écuries royales, et seront escortés par le Régiment de cavalerie de la Maison royale. La voiture sera tirée par quatre chevaux Windsor gris: Milford Haven, Storm, Plymouth et Tyrone.

Les carrosses royaux sont régulièrement utilisés par les membres de la famille royale lors d’événements importants. En 2011, le prince William, frère aîné de Harry, et son épouse Kate avaient défilé en calèche entre l’abbaye de Westminster et le palais de Buckingham, après leur mariage.