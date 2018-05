Dormio, un gant intelligent pour augmenter votre créativité

Entre l’éveil et le sommeil, il existe un moment de flottement appelé « état hypnagogique ». Ces sortes de limbes permettent à une personne de rêver en restant à moitié consciente. Des chercheurs ont développé un gant capable de maîtriser cet état de conscience altérée : Dormio.

Thomas Edison, Dali, Einstein… Plusieurs grands noms de notre histoire avaient une technique pour le moins surprenante pour trouver de nouvelles idées. Ils tenaient un objet dans la main et s’allongeaient pour faire une sieste. Au moment où ils s’endormaient, l’objet tombait et les réveillait. Il ne restait qu’à noter les bizarreries issues de cet état « hypnagogique » et passer aux phases de théorisation et de test.

Dormio est la version 2.0 de ce procédé. Des chercheurs du MIT (Institut Technologique du Massachusetts) ont développé une méthode capable de prolonger cet état de semi-conscience dans l’optique d’améliorer la créativité entre autre.

L’état Hypnagogique contrôlé par Dormio

Le système Dormio se compose d’un gant et d’un casque à électroencéphalogramme. Le gant capte le relâchement de la tension musculaire annonciatrice d’un endormissement imminent, le casque enregistre l’activité cérébrale. Quand la tension commence à baisser, un robot se met à « parler à voix basse » au rêveur afin de l’empêcher de totalement succomber au sommeil. Dans un état proche de l’hypnose, il va alors décrire ce qu’il imagine et le tout est enregistré pour pouvoir être utilisé plus tard.

Une technique en évolution

Le gant et le casque étant quelque peu encombrant, l’équipe de scientifiques est déjà en train d’améliorer le procédé. A terme, Adam Horowitz, responsable de l’étude, espère réussir à traquer l’état hypnagogique en analysant le mouvement des paupières.

Rien ne prouve pour le moment que cet état ait une incidence particulière sur la créativité. Les chercheurs du MIT pensent cependant qu’il peut améliorer « la mémoire, l’apprentissage et la créativité« . Une expérience menée dans le cadre du projet semble cependant aller dans ce sens.

Deux groupes à qui l’on a suggéré des mots précis, les uns en état hypnagogique, les autres juste avant qu’ils ne s’endorment naturellement, ont dû décrire leurs rêves. Ceux utilisant Dormio ont été beaucoup plus prolixes et ont même accompagné leurs descriptions de dessins. A voir maintenant quelles applications cette technique pourra servir dans le futur.