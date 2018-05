Développement durable : les infrastructures, la clé de la prospérité

Des milliards de personnes n’ont pas accès à l’électricité, à des sanitaires ou à l’internet. Pourtant, les investissements dans l’infrastructure créent plus de prospérité.

Dans les pays les moins développés, l’infrastructure de base est sous-dimensionnée. Dans le monde, 2,6 milliards de personnes n’ont pas accès à l’électricité, 2,5 milliards doivent se débrouiller sans infrastructures sanitaires de base, 800 millions ne disposent pas d’eau potable et 1 à 1,5 milliard n’ont pas une bonne liaison téléphonique. Plus de 4 milliards de personnes n’ont également pas accès à l’internet. Pourtant, une connexion peut être une riche source de connaissances et d’informations, et contribuer ainsi à l’innovation et l’entrepreneuriat.

En Belgique, 82% de la population dispose d’une connexion internet, ce qui est un bon score. Néanmoins, beaucoup de personnes ne possèdent pas les compétences numériques nécessaires. De plus, certains groupes sont laissés à quai. C’est ainsi que, au niveau mondial, 33,4% des femmes ayant un niveau d’éducation peu élevé n’ont encore jamais utilisé internet, contre 25,5% chez les hommes.

En Belgique, les files posent problème

En Belgique, c’est surtout le trafic qui fait figure de point noir. Pour désencombrer les routes congestionnées, il faudra multiplier les transports publics et favoriser l’utilisation du vélo. Actuellement, l’auto (et la moto) est utilisée pour 76% du transport total dans notre pays. Les Nations Unies visent le chiffre de 65% d’ici 2030 et même 50% à long terme.

Les investissements dans la recherche sont aussi un moteur important de la croissance économique. Ils sont mentionnés dans les Objectifs de développement durable au même titre que les investissements dans l’infrastructure et l’industrie. La Belgique consacre près de 2,5% de son PIB à la recherche et au développement. C’est plus que la moyenne européenne de 2%, mais moins que l’objectif de 3% que veut atteindre l’UE d’ici 2020.