Le Tribunal Correctionnel de Nîmes a condamné à six et huit mois de prison ferme les parents d’un garçon de huit ans pour avoir menacé de mort le président de son club de foot. Les parents ne supportaient pas que leur fils reste sur le banc de touche.

De la prison ferme pour « menace de mort avec ordre de remplir une condition ». C’est ce qu’ont retenu les juges contre ce couple de parents, qui menaçait de façon « systématique » les dirigeants du club de foot de leur garçonnet.

« On va te tuer ! »

A l’occasion d’une rencontre sportive se déroulant au club, les parents auraient par exemple hurlé au président : « On va te tuer, sortir les Kalachnikov. On va foutre le bordel à ton tournoi ». Les dirigeants du club ont donc porté plainte contre les parents. L’enquête a finalement pointé des insultes et tensions récurrentes lors des matchs de football.

En plus de la peine de prison ferme, les parents devront aussi verser 2.000 euros de dommages et intérêts au président du club.

Leur fils est cependant décrit par les entraîneurs comme un garçon agréable, déjà dans le viseur de clubs régionaux.