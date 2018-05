WTA – Rabat – Maryna Zanevska également éliminée en double

Tweet on Twitter

Eliminée en qualification du simple, Maryna Zanevska (WTA 92 en double) a été éliminée mardi au 1er tour du double du tournoi WTA de tennis de Rabat. Associée à l’Espagnole Silvia Soler-Espinosa (WTA 84 en double), dans cette épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars, elle s’est inclinée 6-3 et 6-2 en 56 minutes face à la paire composée de l’Australienne Lizette Cabrera et de la Croate Jana Fett. En début de journée, Elise Mertens, 19e joueuse mondiale et tête de série N.1, a écarté au 1er tour du simple la Slovaque Kristina Kucova (WTA 281), sur un double 6-0, en 57 minutes.

Source: Belga