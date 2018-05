Un prix minimum pour l’alcool en Ecosse

Après des années de bataille juridique, l’Écosse a introduit mardi un prix minimum pour l’alcool, une initiative destinée à lutter contre les méfaits de l’alcoolisme. « Je pense que des pays en Europe et ailleurs chercheront à reproduire ce qui a été fait ici en Écosse », a déclaré la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, notant que l’Irlande et le Pays de Galles souhaitaient lancer des projets similaires.

Certains Etats canadiens, la Russie, le Bélarus ou l’Ukraine ont déjà pris des mesures similaires.

Le prix en Écosse est désormais fixé un minimum de 50 pence (57 cents) par unité d’alcool, une mesure qui prend en compte à la fois la teneur en alcool et le volume du produit.

Ainsi, une bouteille de 70 cl de whisky ne pourra pas être vendue en-dessous de 14 livres (15,60 euros) et une bouteille de 75 cl de vin à 12,5% pas moins de 4,69 livres (5,2 euros).

« Cette loi sauvera des vies », a déclaré Alison Douglas, directrice générale de l’organisation caritative Alcohol Focus Scotland, qui a prédit qu’elle épargnerait 58 vies la première année de sa mise en oeuvre, et jusqu’à 121 vies « d’ici 20 ans, quand cette politique aura atteint son plein effet ».

En 2016, 1.265 décès étaient liés à l’alcool en Écosse où vivent 5,3 millions de personnes, une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.

source: Belga