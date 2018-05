Trump appelle l’Afrique à soutenir la candidature USA-Canada-Mexique pour le Mondial 2026

Le président américain Donald Trump a appelé les pays africains à soutenir la candidature commune des Etats-Unis, du Canada et du Mexique pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2026, la première à 48 équipes. « J’espère que tous les pays africains et les pays à travers le monde, que nous soutenons également, soutiendront notre candidature avec le Canada et le Mexique pour la Coupe du monde 2026 », a déclaré Trump, lundi, lors d’une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche avec le président du Nigeria Muhammadu Buhari. « Nous regarderons très attentivement, et nous apprécierons toute l’aide qu’ils peuvent nous apporter pour cette candidature », a ajouté le président américain.

Plus tôt dans la semaine, Trump avait menacé de sanctions politiques les pays qui voteraient pour le Maroc, le seul autre candidat à l’organisation de la Coupe du monde. « Les Etats-Unis ont mis sur pied une candidature FORTE avec le Canada et le Mexique pour la Coupe du monde 2026. Ce serait une honte si les pays que nous avons toujours soutenu décident de faire campagne contre la candidature américaine. Pourquoi devrions-nous soutenir des pays qui ne nous soutiennent pas (y compris aux Nations Unies?) », avait écrit sur Twitter le président américain.

La Fifa désignera le ou les pays hôtes du Mondial 2026 le 13 juin lors de son congrès à Moscou, à la veille du coup d’envoi de l’édition 2018. Pour la première fois, le choix sera opéré sur vote des 211 représentants des fédérations membres.

Source: Belga