Ligue des Champions – Le Real Madrid résiste au Bayern (2-2) et s’offre une troisième finale consécutive

Le Real Madrid a souffert face au Bayern mais s’est finalement qualifié pour la 16e finale de Ligue des Champions/Coupe des clubs champions de son histoire, la 3e consécutive, mardi au terme de la demi-finale retour terminée sur un score de parité 2-2 à Madrid. Vainqueurs 1-2 en Bavière à l’aller, les Espagnols ont pu compter sur un doublé de Karim Benzema (11e, 46e) pour annuler la domination allemande en partie concrétisée par Kimmich (3e) et James Rodriguez (63e). Comme lors du quart de finale retour face à la Juventus, le Real s’est fait surprendre très tôt, après 2:45 très exactement, sur une phase brouillonne ponctuée par une reprise du droit de Kimmich (3e). Le Real n’a pas paniqué et mis le pied sur le ballon pour ralentir la fougue bavaroise. Mieux, il a égalisé grâce à un coup de tête de Benzema, complètement oublié par Alaba au deuxième poteau au moment de réceptionner un centre de Marcelo (11e).

Avant la pause, la domination territoriale est repassée nettement du côté du Bayern mais les occasions, elles, ont fusé de part et d’autre. On retiendra notamment la tentative de Marcelo (29e) pour les Madrilènes et une énorme double occasion Lewandowski-Rodriguez pour les Munichois (38e).

Bien en jambes en première période, le Bayern a débuté la deuxième mi-temps de manière catastrophique. Une passe en retrait de Tolisso pour Ulreich surprenait le portier allemand qui glissait et dressait le tapis rouge pour le doublé de Benzema (46e). Une erreur qui se révèlera fatale au décompte final.

Après un arrêt étourdissant de Navas (51e), le Real a eu plusieurs occasions de tuer le match mais une énorme erreur de Ronaldo (54e) a notamment laissé le Bayern dans la partie. Les hommes de Jupp Heynckes ont accepté ce cadeau et fait 2-2 dans la foulée sur une frappe de James Rodriguez entre les jambes de Navas (63e).

Un but qui a lancé le forcing du Bayern dont les nombreuses occasions sont symbolisées par un arrêt splendide de Navas sur un essai Tolisso (74e).

Les dernières tentatives désespérées des Allemands ne donneront rien. Comme la saison dernière en quart de finale, le Bayern est éliminé, de peu, par le Real Madrid, désormais en quête d’un 13e sacre en Ligue des Champions. L’autre finaliste sera connu mercredi après le match retour d’AS Roma – Liverpool. Les anglais avaient dominé le match aller 5-2.

Muet lors de cette double confrontation, Cristiano Ronaldo est tout de même parvenu à s’offrir un record en dépassant Xavi et en devenant, avec 152 matchs, le joueur de champ à avoir disputé le plus de rencontres en Ligue des Champions. Seul le gardien de but Casillas a fait mieux en ayant disputé 167 rencontres de C1.

Source: Belga