Le MR vante en Brabant wallon le succès des recettes libérales à tous les niveaux

Le Mouvement réformateur a profité de la Fête du Travail, qu’il célèbre depuis plusieurs années en Brabant wallon, pour défendre le bilan de sa participation au pouvoir à plusieurs niveaux, dont le fédéral et – depuis neuf mois – à la Région wallonne, à quelques encablures des élections communales d’octobre et à l’approche des élections générales de mai 2019. « L’ADN du MR, c’est le développement économique et social. Au gouvernement fédéral comme au gouvernement wallon, nous redynamisons notre économie, pour améliorer le pouvoir d’achat, créer des emplois et ainsi sauvegarder notre sécurité sociale, nos soins de santé et nos pensions », a lancé le président des réformateurs, Olivier Chastel, devant un public de mandataires, de militants, de députés et de ministres rassemblés à Court-Saint-Etienne.

« Nous sommes depuis quatre ans au travail, nous avons une vision très claire. Nous voulons un pays plus solide », a pour sa part affirmé le Premier ministre Charles Michel, rappelant que 180.000 emplois ont été créés depuis l’entrée en fonction, en octobre 2014, de son équipe de centre-droit rassemblant le MR, la N-VA, le CD&V et l’Open Vld – dont certains membres étaient présents à la fête du 1er mai libéral.

Source: Belga