Jupiler Pro League – Lawrence Visser désigné pour diriger Bruges-Anderlecht

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lawrence Visser a été désigné en tant qu’arbitre pour diriger le ‘topper’ entre le Club de Bruges et son dauphin Anderlecht dimanche au stade Jan Breydel lors de la 7e journée des playoffs 1 de la Jupiler Pro League, a annoncé l’Union belge mardi. Il s’agira de la rencontre de la dernière chance pour Anderlecht. En cas de victoire, le tenant du titre ne reviendrait qu’à deux points des Blauw-en-Zwart alors qu’une défaite le repousserait à 8 points à trois journées de la fin et mettrait fin à ses rêves d’un 35e titre.

Invaincu dans son stade cette saison, le Club Bruges a donc l’occasion de marquer un grand coup sur la route du titre. Un match à enjeu que Visser, 28 ans, devra gérer de la meilleure des manières. Pour cela, il pourra compter sur l’assistance des juges de touche Karel De Rocker et Jo De Wierdt ainsi que de celle du 4e homme Frederik Geldhof.

Nicolas Laforge dirigera quant à lui Standard-Genk alors qu’Erik Lambrechts sifflera Gantoise-Charleroi.

.

Source: Belga