Eschborn-Francfort – Alexander Kristoff: « j’ai retrouvé mon deuxième souffle au bon moment »

Alexander Kristoff (UAE Emirates), 30 ans, n’avait plus levé les bras au ciel depuis le 21 février avant de triompher pour la quatrième fois d’affilée sur la Darmstädter Landstrasse mardi à l’issue de « sa » course cycliste Eschborn-Francfort (WorldTour). « C’est vraiment super de revenir gagner ici et de faire maintenant partie de l’histoire de cette course », a-t-il avoué sur le podium. « D’autant que je ne m’y attendais pas. Cette 56e édition comptait en effet plus de montées que d’habitude, et je me doutais par conséquent que ce serait difficile. En plus je ne me sentais pas tellement bien aujourd’hui, et j’ai même un moment songé à abandonner. Je n’étais pas loin de me faire lâcher dès le deuxième tour, où Oliviero (Troia) et Filippo (Ganna) ont dû m’aider à m’accrocher. Heureusement mes sensations ont commencé à revenir au fur et à mesure qu’on approchait de l’arrivée, et j’ai alors tout doucement commencé à croire à la victoire. L’équipe travaillait bien et Quick Step se chargeait de faire échouer l’échappée. Après j’ai quand même eu pas mal de chance quand son sprinter Fernando Gaviria qui me semblait bien parti pour l’emporter, s’est subitement trompé de chemin à la sortie du dernier virage. Sinon je ne suis pas sûr que j’aurais encore gagné ici, car le Colombien nous avait mis quelques longueurs dans la vue. J’ai en tout cas retrouvé mon deuxième souffle au bon moment… », conclut le colosse norvégien, qui a effacé le record de victoires de l’Allemand Erik Zabel, lauréat en 1999, 2002 et 2005.

Source: Belga