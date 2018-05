Elections communales 2018 – Le PS veut rester la première force politique à Tubize

Tweet on Twitter

Le parti socialiste de Tubize a communiqué lundi soir devant ses militants, à l’occasion de sa veillée du 1er mai, le nom de 27 candidats (sur 29) qui composeront la liste électorale d’ouverture baptisée « L’équipe du bourgmestre ». Emmenée par l’actuel bourgmestre tubizien Michel Januth, cette liste comprendra notamment l’ancien footballeur professionnel Walter Baseggio mais aussi bon nombre de conseillers communaux et d’échevins sortants, ainsi que la députée provinciale Isabelle Kibassa Maliba. Avec un programme basé sur l’ « éco socialisme », le PS compte rester la première force politique à Tubize. A ce stade, les places sur la liste « L’Equipe du bourgmestre » (une liste PS laissant à des candidats d’ouverture la possibilité de se présenter) ne sont pas encore déterminées. Il est uniquement acquis que le bourgmestre Michel Januth se retrouvera en première position. Seules une place pour un homme ainsi qu’une autre pour une femme ne sont pas encore attribuées.

« Vu l’ampleur des défis qui nous attendent, il importe que nous restions la première force politique de Tubize. Il faut que nous soyons incontournables », a expliqué devant les militants le bourgmestre Januth, candidat à un deuxième mandat à la tête de la majorité.

En ce qui concerne le programme, l' »éco socialisme » en sera le fil conducteur. Le premier axe sera la poursuite de la lutte contre les inondations, qui ont durement frappé Tubize dans le passé. Le PS tubizien envisage aussi la construction d’une maison de repos supplémentaire pour les ainés et d’un nouveau centre administratif pour rassembler l’ensemble des services communaux. Il est également question de l’amélioration de l’offre culturelle via de nouvelles infrastructures sur le site des anciennes Forges de Clabecq.

Source: Belga