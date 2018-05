Droits de douane sur l’acier et l’aluminium – La décision américaine « prolonge l’incertitude du marché », déplore l’UE

Tweet on Twitter

La Commission européenne a jugé mardi que les Etats-Unis ne faisaient que prolonger « l’incertitude du marché » avec l’extension de dernière minute de la période d’exemption provisoire des droits de douanes sur les importations d’acier et d’aluminium pour l’UE et d’autres. « La décision américaine prolonge l’incertitude du marché, qui affecte déjà les décisions commerciales », a réagi l’exécutif européen dans un communiqué, répétant que « l’UE devrait être totalement et définitivement exemptée de ces mesures, car elles ne peuvent être justifiées par des raisons de sécurité nationale ».

Source: Belga