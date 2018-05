Droits de douane sur l’acier et l’aluminium – Berlin veut « une exemption durable »

L’Allemagne a réclamé mardi une « exemption durable » de taxes sur les importations d’acier et d’aluminium, après la décision de Washington de prolonger d’un mois le sursis accordé notamment à l’Union européenne. « Le gouvernement allemand a pris connaissance » de la décision du président américain Donald Trump, mais « attend toujours une exemption durable » de droits de douanes, a indiqué la porte-parole du gouvernement dans un communiqué.

Berlin juge « particulièrement important » que l’Union européenne poursuive le « dialogue avec les Etats-Unis », et précise que la Commission européenne va désormais « discuter avec les Etats membres de la conduite à tenir ».

« Ni l’Union européenne ni les Etats-Unis n’ont d’intérêt à une escalade » du conflit commercial, martèle le gouvernement d’Angela Merkel, appelant comme il le fait depuis des semaines à une organisation « multilatérale et basée sur des règles » du commerce mondial.

La Maison Blanche a consenti lundi soir à prolonger jusqu’au 1er juin la période d’exemption provisoire des droits de douanes sur les importations d’acier et d’aluminium du Canada, du Mexique et de l’Union européenne.

Donald Trump avait promulgué le 8 mars des taxes de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur celles d’aluminium, exemptant aussitôt Ottawa et Mexico avant d’étendre la même mesure fin mars à l’Union européenne.

Les Européens ont déjà prévenu que s’ils se voyaient frappés de droits de douane, des mesures de représailles visant des produits emblématiques américains seraient imposées.

source: Belga