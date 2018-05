Championnats du monde par équipes de tennis de table – Les messieurs battent le Belarus et sont 4es du groupe C avant leur dernier match

L’équipe de Belgique masculine de tennis de table a décroché un 2e succès lors de son 4e match mardi aux championnats du monde de tennis de table par équipes disputés à Halmstad, en Suède. Classée 14e, elle s’est imposée 3 victoires à 2 aux dépens du Belarus (N.19), emmené par le vétéran Vladimir Samsonov (42 ans). Les Belges, avec un bilan de deux victoires (Singapour, Belarus) et deux défaites (Japon et Taïwan) occupent la 4e place du groupe C de 1e division. Ce sera sans doute insuffisant pour espérer rejoindre la phase par élimination directe (1/8es de finale). Les pongistes belges joueront mercredi leur dernier match de poules face à l’Angleterre (N.12), surprenant leader après son succès sur le Japon. Avant la dernière journée, l’Angleterre est première (8 pts), devant le Japon (7), Taïwan (6), la Belgique (6), le Belarus (5) et Singapour (4).

Les trois premiers de chacun des quatre groupes continueront la compétition qui abordera la phase par élimination directe. Le vainqueur ira directement en quart, le 2e et le 3e joueront les quatre duels des huitièmes de finale.

Mardi, Samsonov (ITTF 37) n’a pas été trop inquiété par Florent Lambiet (109). Il s’est imposé 3-0 (5, 8, 16). Cedric Nuytinck (48) a égalisé. Lui non plus n’a laissé aucune chance à Pavel Platonov (136) 3-0 (5, 7, 4).

Robin Devos (116) a placé les Belges devant après son difficile succès 3-2 (9, 0, -7, -7, 8) au détriment de Aliaksandr Khanin (125). Le duel entre les deux N.1 a tourné largement à l’avantage de l’ex-numéro 1 mondial. Samsonov a gagné 3-0 face à Nuytinck (10, 8, 7).

C’est finalement Lambiet qui a offert le point de la victoire dans le 5e match qui l’opposait à Platonov 3-1 (8, 8, -9, 2).

