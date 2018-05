Iran : Des femmes se déguisent en hommes pour assister à un match de foot

En Iran, les femmes ne peuvent pas assister à des événements sportifs. Pour contourner cette interdiction, cinq supportrices se sont déguisées en hommes.

Vendredi dernier, le FC Persepolis Téhéran accueillait le Sepidrood Rashd FC pour le compte de la dernière journée de Ligue pro iranienne (3-0), rapporte So Foot. Cinq Iraniennes sont parvenues à se faufiler dans le stade, en se faisant passer pour des hommes.

Elles ont pu tromper la vigilance de la sécurité grâce à leurs fausses barbes, perruques et moustaches. Les cinq femmes se sont photographiées et filmées en train d’acclamer Persepolis, leur équipe favorite. Les images sont vite devenues virales sur le web.

5 girls sneak in Azadi Stadium in disguise to celebrate Persepolis championship in Iran's Persian Gulf Pro League pic.twitter.com/7VgUi4aQmA

— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) April 28, 2018