Vidéo. La fille de Jackie Chan à la rue à cause de ses parents homophobes

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, la fille de Jackie Chan, Etta, ainsi que sa petite amie, Andi Autumn, affirment être sans abri à cause de leurs «parents homophobes».

La fille de l’acteur avait fait son coming-out en octobre dernier, sur son compte Instagram. Elle y dénonçait déjà l’homophobie ambiante de la société dans laquelle elle a grandi. «Après des années à avoir honte et à être effrayée par le monde, j’en ai déduit qu’il était plus facile d’accepter que je ne suis pas faite pour aimer ou être aimée. Plus spécialement en tant que lesbienne, dans une société qui est si sensible sur ces sujets.»

Cette annonce n’a visiblement pas plu à ses parents. Elle lance aujourd’hui un appel à l’aide dans une vidéo Youtube, affirmant être à la rue depuis un mois, exclue du foyer familial à cause de son homosexualité. Dans la vidéo postée depuis, la jeune fille de 19 ans affirme notamment qu’elle et sa petite amie dorment «entre autres, sous un pont».

Sa petite amie, avec qui elle est en couple depuis un an, ajoute que la seule solution pour elles serait d’intégrer un foyer, mais qu’elles seraient séparées. Cela n’est pas envisageable pour le couple. Elle ajoute : «nous voulons juste que les gens soient au courant de ce qui se passe, parce que c’est ridicule qu’à ce stade, personne ne puisse nous aider».

Etta, qui vivait chez sa mère à Hong-Kong, n’a plus de contact avec son père. Elle a affirmé dans une interview donnée à The Express en 2015, ne pas avoir de sentiments pour l’acteur. «Il est mon père biologique, mais il ne fait pas partie de ma vie», constate-t-elle.