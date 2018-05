VIDEO. Un spectaculaire incendie provoque l’effondrement d’un immeuble à Sao Paulo

Tweet on Twitter

Un immeuble de plus de vingt étages s’est effondré à Sao Paulo (Brésil) dans la nuit de lundi à mardi, après qu’un gigantesque incendie ait ravagé son armature. Le bilan des victimes n’est pas encore connu mais au moins une personne est décédée et deux sont portées disparues.

Le violent incendie se serait déclaré au cinquième étage de la tour de centre-ville de Sao Paulo. Plus de cinquante familles vivaient dans l’immeuble qui était également occupés par des squatteurs selon les autorités locales. La scène a été filmée par des passants qui témoignent avoir entendu des personnes appeler à l’aide à l’intérieur de la structure.

Le building, ancien bâtiment de la police fédérale brésilienne, avait été inspecté récemment. Son armature en bois et le caractère globalement insalubre de la structure avait alors fait l’objet d’un rapport aux autorités. Le bâtiment s’est finalement effondré, non sans que les flammes ne se propagent à un immeuble voisin. 160 pompiers ont été mobilisés sur les lieux et sont toujours en train de sécuriser la zone.