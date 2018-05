Une nonagénaire candidate aux élections en Grande-Bretagne

Tweet on Twitter

Florence Kirkby, 96 ans, sera candidate conservatrice aux élections locales de jeudi à Newcastle, dans le nord de l’Angleterre. Elle pourrait ainsi devenir la conseillère municipale la plus âgée de l’histoire britannique, selon les médias locaux.

La nonagénaire, qui a travaillé dans l’enseignement jusqu’à sa pension et a été professeure à l’université de Newcastle, « ne se sent pas vieille ». Elle considère que chaque groupe d’âge se doit d’être représenté politiquement et estime donc avoir sa place dans ce scrutin.

Les élections locales de jeudi constituent un test important pour la Première ministre Theresa May. Cette dernière devrait enregistrer une défaite, mais pas au point de remettre sa position en cause, selon les analystes.