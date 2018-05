Une américaine accouche seule en s’aidant de vidéos Youtube

En mars dernier, une jeune femme de 22 ans a accouché seule dans une chambre d’hôtel d’Istanbul, avec comme unique repère des vidéos Youtube. Elle dévoile sur son compte Twitter le récit de cette incroyable histoire.

Le 7 mars dernier, Tia Freeman est en escale en Turquie avant d’atteindre l’Allemagne. Quelques heures après avoir débarqué sur le sol turc, la jeune femme ressent des douleurs au ventre. Elle pense alors être victime d’une intoxication alimentaire, due au fait qu’elle a oublié de demander un plat végétarien dans l’avion. Elle se rend rapidement compte qu’elle connaît en réalité ses premières contractions.

Son premier réflexe : utiliser son smartphone. Non pas pour appeler les secours, mais pour poser une question un peu spéciale à Google : «Comment savoir si on est entrain d’accoucher?». Elle comprend alors qu’elle va donner naissance depuis sa chambre d’hôtel. Ainsi, elle visionne quelques vidéos Youtube, et se sert de son iPhone pour chronométrer ses contractions, et commence le travail. Elle donnera finalement naissance à Xavier, un petit garçon en parfaite santé, dont le deuxième prénom est Turkish, en clin d’œil au lieu et à ses conditions de naissance.

Here he is Xavier Ata Freeman born March 7, 2018 in Istanbul, Turkey! My little surprise bundle of international joy!

(His middle name is Turkish) pic.twitter.com/HVlnvqEClQ

— Tia Freeman (@TheWittleDemon) April 25, 2018