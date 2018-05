Un mois d’avril « anormalement chaud » à Uccle

Tweet on Twitter

Le mois d’avril s’est révélé « anormalement chaud » à Uccle, avec une température moyenne de 13,0°C (norm.: 9,8°C), des maximas moyens de 17,7°C (norm.: 14,2°C) et des minimas moyens de 8,0°C (norm.: 5,3°C). Les deux premières valeurs sont très anormalement élevées et la troisième est même exceptionnellement élevée, précise l’IRM dans son premier bilan climatologique pour avril 2018.

La température la plus élevée a été mesurée le 19, avec un maximum de 28,1°C, une valeur exceptionnellement élevée mais qui n’est pourtant pas un record pour le mois (28,7°C en 2007). La température la plus basse a été mesurée le 6, avec un minimum de 2,5°C, une valeur très anormalement élevée.

Dans le reste du pays, la température la plus élevée a également été mesurée le 19, avec 31,2°C à Bilzen. Le record de 1968 (31,4°C à Liège) n’a toutefois pas été battu. La température la plus basse a aussi été mesurée le 6, avec -3,2°C à Elsenborn.

En termes de précipitations, 66,3 mm (norm.: 51,3 mm) en 13 jours ont été comptabilisés à Uccle, la quantité la plus élevée, soit 31,4 mm, étant tombée le 29.

Les quantités mensuelles de précipitations dans le pays fluctuent autour des valeurs normales: elles varient d’environ 75% de la valeur normale dans le Borinage jusqu’à environ 140% en Campine, les orages du 29 ayant modifié un bilan jusque là plutôt sec, souligne encore l’IRM qui a enregistré 11 jours d’orage (norm.:8,8 jours) en avril.

Enfin, la durée d'insolation (171h33 min) et la vitesse moyenne du vent (3,5 m/s), mesurées à Uccle, ont été normales.