Mais où est donc passé le chêne planté dans le jardin de la Maison Blanche ?

Le chêne planté lors de la visite d’Emmanuel Macron à la Maison Blanche n’a pas disparu: il a en fait été placé en quarantaine pour des raisons sanitaires, et sera replanté prochainement.

Lors de la visite très médiatisée du président français chez son homologue américain, les deux hommes avaient planté sous les yeux attentifs de leurs épouses et des photographes un chêne. L’arbre étant caractérisé par sa longévité, l’acte était symbolique. D’autant plus que l’arbre avait été cueilli depuis le Bois de Belleau dans l’Aisne. C’est là que des Marines américains avaient repoussé les troupes allemandes en 1918. Mais quelques jours plus tard, lors la visite de la chancelière allemande Angela Merkel chez le dirigeant américain, ce dernier avait disparu.

Mais où est donc passé ce chêne ?

C’est une question qui taraude les internautes depuis quelques jours, et c’est l’Elysée qui a mis fin aux interrogations. L’arbre a été déraciné pour des raisons phytosanitaires. Il a été placé en quarantaine, conformément à la loi américaine. Les douanes américaines (US Customs) prévoient en effet que toute plante importée de l’étranger doit être placée en quarantaine pour éviter les risques de maladie ou d’espèces invasives. Le chêne devrait donc être replanté d’ici quelques semaines.