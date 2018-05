Des transfuges nord-coréens jettent des clés USB à la mer pour venir en aide à leurs compatriotes

Des transfuges nord-coréens ont lâché mardi dans la mer en Corée du Sud des bouteilles contenant des clés USB dans l’espoir que les courants les emportent, jurant de continuer à contrer la propagande de Pyongyang.

Après des années de montée des tensions sur le nucléaire, la péninsule vit depuis janvier une exceptionnelle détente. Mais certains Nord-Coréens ayant fait défection au Sud ne l’entendent pas de cette oreille. C’est le cas de l’ex-prisonnier politique Jung Gwang-il et d’autres militants qui ont mis mardi des dizaines de bouteilles à la mer depuis une île sud-coréenne, dans l’espoir qu’elles dérivent au Nord. « Quelle est la chose que Kim Jong Un redoute le plus? », interroge-t-il. « C’est que les Nord-Coréens se rendent compte de la réalité. »

Voilà plus de deux ans que des Nord-Coréens ayant fait défection jettent deux fois par mois à la mer des centaines de bouteilles remplies de nourriture, d’argent, de médicaments et de clés USB. A en croire Jung-oh, un autre Nord-Coréen ayant fait défection, il faut entre quatre et cinq heures pour que les bouteilles atteignent le rivage nord-coréen le plus proche.

« Nous avons tous vécu pendant au moins 30 ou 40 ans en Corée du Nord et nous savons exactement ce dont les gens là-bas ont envie et besoin », dit M. Park. « Quand ils verront le contenu de nos clés USB, ils réaliseront qu’ils ont été dupés par leur gouvernement », assure-t-il.