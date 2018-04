Quick-Step Floors sans Belge au Giro, Viviani en leader

Quick-Step Floors a dévoilé lundi sa sélection pour le 101e Tour d’Italie. Le sprinteur italien Elia Viviani sera le leader d’une équipe qui ne compte aucun Belge. Viviani s’est déjà imposé cette saison au Tour Down Under, aux Tours de Dubaï et d’Abu Dhabi et aux Trois Jours de La Panne. L’Italien, 29 ans, participera au Giro pour la cinquième fois. Il a remporté une étape en 2015.

Les équipiers de Viviani seront ses compatriotes Eros Capecchi et Fabio Sabatini, les Français Rémi Cavagna (lauréat d’A Travers la Flandre Occidentale) et Florian Sénéchal, le Danois Michael Morkov, l’Allemand Maximilian Schachmann et le Tchèque Zdenek Stybar.

« Nous avons vécu une fantastique première partie de saison, mais c’est de l’histoire ancienne à présent », a déclaré le directeur sportif Davide Bramati. « Le Giro est l’une des courses les plus importantes de l’année, où nous avons obtenu de magnifiques victoires. Il est donc normal d’être motivés et ambitieux avant ce nouveau défi. Notre équipe est un mix de jeunesse et d’expérience. Elia sera notre leader. Mais cela ne signifie pas que nous n’essayerons pas d’être de la partie dans d’autres étapes et de saisir toutes les occasions qui nous seront présentées. »

Source: Belga