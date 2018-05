Nucléaire: l’Iran moque les « pseudo-révélations » de Netanyahu

L’Iran a moqué lundi soir les « pseudo-révélations » du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a affirmé un peu plus tôt posséder des « preuves concluantes » sur l’existence d’un programme nucléaire secret iranien. « Comme c’est pratique. Timing parfait: le garçon qui crie au loup fait des pseudo-révélations sur la base de renseignements à quelque jours de la date du 12 mai », écrit le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif sur Twitter, en faisant référence à la date à laquelle le président américain Donald Trump menace de sortir son pays de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015.

Dans une présentation théâtrale à une heure de grande écoute, M. Netanyahu a présenté lundi soir, en direct devant les télévisons israéliennes, « les copies exactes », selon lui, de dizaines de milliers de documents originaux iraniens obtenus il y a quelques semaines au prix d’une « formidable réussite dans le domaine du renseignement ».

Ces documents constituent des « preuves nouvelles et concluantes du programme d’armes nucléaires que l’Iran a dissimulé pendant des années aux yeux de la communauté internationale dans ses archives atomiques secrètes », a déclaré M. Netanyahu, sans pour autant déclarer que l’Iran avait manqué à ses engagements pris dans le cadre de l’accord de 2015, dont M. Netanyahu, est un ennemi déclaré, comme M. Trump.

Ce dernier a d’ailleurs réagi aux propos de M. Netanyahu en réaffirmant que l’accord de 2015 était « un accord horrible pour les États-Unis » et que M. Netanyahu avait fait « la bonne chose » en s’adressant comme il l’avait fait à la télévision.

« Trump saute sur la répétition de vieilles allégations […] pour tuer l’accord », écrit sur son compte Twitter M. Zarif, l’un des principaux artisans, côté iranien, de l’accord conclu à Vienne en juillet 2015 entre la République islamique et le Groupe 5+1 (Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne).

Cet accord est présenté par ses partisans en Occident comme le meilleur moyen d’empêcher l’Iran de se doter de la bombe atomique.

