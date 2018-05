Les Belges à l’étranger – Manchester United espère disposer de Romelu Lukaku en finale de la FA Cup

Manchester United espère pouvoir emmener son meilleur buteur Romelu Lukaku à Wembley, le samedi 19 mai, pour la finale de la FA Cup contre Chelsea. Le Diable Rouge a quitté dimanche le match de championnat contre Arsenal (2-1) après 50 minutes de jeu en raison d’une blessure à la cheville. Lundi, il a passé un scanner. Les résultats ne seront pas connus avant mardi, mais selon les médias anglais, le staff médical de Manchester United est optimiste. Selon le diagnostic initial, il s’agit d’une blessure mineure et les médecins de l’équipe s’attendent à ce que le scanner confirme ce diagnostic. L’attaquant de 24 ans se remet généralement rapidement et a quitté le terrain dimanche dès qu’il a senti qu’il y avait un problème. « Qaund Lukaku indique qu’il ne peut pas continuer, je l’ai immédiatement remplacé », a déclaré l’entraîneur José Mourinho. « Il n’a pas été découragé par une petite douleur. Il veut toujours continuer. Mais nous verrons bien. Il lui reste encore trois semaines avant la finale de la Cup. Peut-être que Mourinho gardera son meilleur buteur de côté jusqu’au dernier rendez-vous important de la saison par mesure de précaution.

Marouane Fellaini, qui a marqué le but victorieux pour Manchester dimanche, est proche d’une prolongation de contrat, selon Mourinho. Le contrat du Diable Rouge touche à sa fin et de nombreux clubs (PSG, Juventus, Monaco, Besiktas, West Ham, Leicester) sont intéressés par ses services. « Mais je pense qu’il va rester », a expliqué Mourinho. « Nous y sommes presque. Mais dans le football, presque n’est pas suffisant. Je ne serai satisfait que lorsque je verrai sa signature. »

.

Source: Belga