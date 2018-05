Les Belges à l’étranger – Dembélé blessé lors de la victoire de Tottenham sur Watford

Tottenham, avec deux Diables Rouges au coup d’envoi, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé, a battu Watford 2-0 en conclusion de la 36e journée de la Premier League. Les Spurs ont conforté leur 4e place avec 71 points et ne comptent plus qu’un point de retard sur le 3e Liverpool. Mousa Dembélé a été remplacé à la 63e par Wanyama alors que le score était acquis. Le milieu de terrain souffre d’une blessure apparemment musculaire. Watford, avec un Diable Rouge Christian Kabasele présent toute la rencontre au centre de la défense, n’a pu empêcher Harry Kane de trouver encore le chemin des filets. L’attaquant anglais a inscrit son 27e but à la 48e et conforté sa 2e place au classement des buteurs derrière Mohamed Salah (Liverpool) auteur de 31 buts. Alli avait ouvert la marque à la 16e minute. Vertonghen a joué tout le match.

Source: Belga