Le groupe Etat islamique revendique le double attentat suicide à Kaboul

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué le double attentat suicide qui a frappé lundi Kaboul, près du siège des services de renseignements afghans, un drame qui a coûté la vie à plus de 20 personnes, dont un photographe de l’AFP. Après une première attaque menée par un kamikaze, « les apostats des forces de sécurité, des médias, et d’autres (personnes) ont accouru sur le site de l’opération, où un frère kamikaze les a pris par surprise avec sa veste explosive », selon un communiqué signé par la province du Khorasan, la branche afghane de l’EI, et partagé sur l’application de messagerie instantanée Telegram.

source: Belga