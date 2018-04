Jürgen Roelandts et Loïc Vliegen défendent les couleurs de BMC au Tour d’Italie

BMC alignera deux Belges au Tour d’Italie, qui commencera vendredi (4 mai) à Jérusalem. Jürgen Roelandts roulera son deuxième Giro, Loïc Vliegen effectuera ses débuts sur l’épreuve. « J’espère disputer plusieurs beaux sprints », a déclaré Roelands, 32 ans, qui a abandonné en 2016. « Je n’ai plus couru depuis Paris-Roubaix, donc les premiers jours nous devrons attendre. Au Giro, il y a toujours moins de stress qu’au Tour. Tu peux le comparer avec Milan-Sanremo. Le début est plus léger, mais le final est explosif. J’aime cette manière de courir. »

Loïc Vliegen disputera son premier Giro à 24 ans. « Je suis impatient de découvrir cette course », a déclaré Vliegen. « J’espère engranger de l’expérience et me glisser dans une échappée. Je regarderai au jour le jour et essayerai d’aller dans une échappée lors d’une étape où le final me convient. »

L’Australien Rohan Dennis espère prendre le maillot rose vendredi lors du chrono d’ouverture de 9,4 km à Jérusalem. Il visera ensuite un bon classement. « Je me suis entraîné pour devenir un meilleur grimpeur après quatre ou cinq heures de course. Ce Giro doit m’indiquer clairement où j’en suis sur ce point. »

Aux côtés de Dennis, Nicholas Roche a aussi des ambitions. L’Irlandais veut « courir de manière agressive et voir jusqu’où je peux aller dans le classement. »

La formation est complétée par l’Espagnol Francisco Ventoso, déjà vainqueur de deux étapes au Giro, l’Italien Alessandro De Marchi, le Luxembourgeois Jempy Drucker et le Suisse Kilian Frankiny.

Source: Belga