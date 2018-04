Il faudra attendre vendredi pour retrouver le soleil et un mercure dépassant les 20°

Lundi après-midi, le ciel sera couvert partout et il fera pluvieux sur le nord-ouest du pays, annonce l’Institut royal météorologique. Les pluies toucheront ensuite également les autres régions à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 9° en Ardenne et 14° sur le nord-est du pays. A la Côte, le vent sera fort à parfois très fort de secteur nord-nord-est revenant au secteur nord-ouest. Ailleurs, le vent sera d’abord généralement modéré de secteur sud, avant de virer au secteur sud-ouest à ouest. Il deviendra alors fort à parfois très fort avec des rafales pouvant atteindre 85 km/h. Lundi soir et dans la nuit, la pluie s’abattra sur tout le pays, parfois sous forme de neige fondante sur les hauteurs de l’Ardenne. Les minima se situeront entre 1° en Ardenne et 6° au littoral.

Mardi, le ciel sera toujours nuageux avec localement encore quelques faibles pluies sur le nord du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec. Dans le courant de la journée, des éclaircies se développeront à partir de la Côte. L’après-midi, une averse locale ne sera pas exclue bien que le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 9° et 14°, sous un vent généralement modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Mercredi, le temps sera sec avec de larges éclaircies mais deviendra plus nuageux dans l’après-midi, amenant quelques pluies, à partir du littoral. Les maxima iront de 13° à 19° sur l’ensemble du territoire. Le vent sera généralement modéré à parfois assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales tournant autour des 40 ou 50 km/h.

Même topo jeudi avec des nuits froides et un risque de faibles gelées au sol localement.

A partir de vendredi, le soleil sera de retour et le mercure gagnera quelques degrés avec des maxima de 13° à 15° en Ardenne ainsi qu’à la mer, et entre 15° et localement 20° ailleurs.

Durant le week-end prochain et en début de semaine suivante, le temps devrait être généralement sec et souvent ensoleillé, avec des maxima de 20° à 25°.

