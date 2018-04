Grève chez Lidl: la police enquête sur la bagarre entre des grévistes et un camionneur

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La police a ouvert une enquête à propos du différend qui a opposé un camionneur à plusieurs syndicalistes du SETCa, lundi au centre de distribution LDM à Winterslag (Genk). La bagarre a fait deux blessés légers, le chauffeur de 54 ans et un syndicaliste. Un piquet de grève est installé depuis samedi devant les portes de LDM, le centre de distribution des magasins Lidl du Limbourg et des provinces de Liège et de Luxembourg.

L’accord pris était que les camions vides pouvaient quitter le site, un camion s’est ainsi vu libérer la voie. Le chauffeur d’un poids-lourd néerlandais s’est alors collé à ce premier véhicule dans l’espoir de pouvoir s’en aller aussi, ce que n’ont pas apprécié les syndicalistes. A un certain moment, la porte de sa cabine s’est ouverte et son rétroviseur a percuté le véhicule devant lui. Le chauffeur est descendu de son camion et une brève mais violente incartade s’est produite.

Le chauffeur a été projeté au sol et a reçu quelques coups. Quelques syndicalistes sont intervenus et ont quelque peu calmé les esprits. Le chauffeur s’est relevé avec des écorchures et un visage en sang. Il n’a pas fallu emmener qui que ce soit à l’hôpital.

La police est venue faire les constats d’usage. Les chauffeurs de camion devant entrer sur le site depuis la Hermeslaan ont été priés de s’abstenir afin de ne pas envenimer le climat.

Source: Belga