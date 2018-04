Championnats du monde par équipes de tennis de table – Les messieurs battent Singapour puis perdent contre Taïwan

Tweet on Twitter

L’équipe de Belgique masculine de tennis de table a remporté son premier match dans les championnats du monde de tennis de table par équipes, lundi à Halmstad, en Suède. Classée 14e, elle battu 3 victoires à 2 Singapour (N.21). Les Belges, battus 3-0 par le Japon (N.3) dimanche, ont concédé en fin de soirée une deuxième défaite 3 victoires à 0 face à Taïwan (N.6). Cedric Nuytinck (ITTF 48) a lancé les Belges grâce à un facile succès 3-0 (0, 10, 6) devant Poh Shao Feng Ethan (234). Florent Lambiet (109) échouait ensuite de justesse 3-2 (7, -10, -14, 8, 6) face à Gao Ning (47). Robin Devos (116) replaçait nos couleurs aux commandes 3-0 (6, 14, 2) contre le jeune Beh Kun Ting, 16 ans, 75e mondial juniors. Nuytinck cédait alors contre Gao 3-1 (8, -7, 5, 10) dans le match entre les N.1. C’est finalement le droitier de l’équipe Lambiet qui offrait le point de la victoire 3-1 (4, 7, -5, 2) aux dépens de Poh.

Contre Taïwan, Lambiet a cédé 3-1 (-11, 10, 7, 5) face à Chuang Chih-Yuan (16); Nuytinck a aussi perdu 3-1 (10, -11, 9, 4) contre Chen Chien-An (30). Martin Allegro (170), qui a joué son premier match de ces Mondiaux, n’a rien pu faire face à Liao Cheng-Ting (40). Il s’est incliné 3-0 (4, 7, 6).

Le Belarus (N.19), mardi, et l’Angleterre (N.12), mercredi, seront les deux derniers adversaires de la Belgique dans le groupe C de division 1.

Les trois premiers de chacun des quatre groupes continuera la compétition qui abordera la phase par élimination directe. Le vainqueur ira directement en quart, le 2e et le 3e joueront les quatre duels des huitièmes de finale.

.

Source: Belga