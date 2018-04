Au moins quatre morts dans deux attentats à Kaboul

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Au moins quatre personnes ont été tuées et cinq blessées dans un attentat suicide perpétré par un kamikaze à moto lundi matin à Kaboul, près du siège des services de renseignement afghans (NDS), a indiqué le ministère de l’Intérieur à l’AFP. Une deuxième explosion s’est produite quelques instants plus tard au même endroit, ont annoncé les forces de police. Selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Najib Danish, toutes les victimes sont des civils.

« Un kamikaze circulant à bord d’une moto s’est fait exploser devant un cours d’anglais dans le secteur de Shash Darak. Nous avons dénombré quatre morts et cinq blessés, tous des civils », a-t-il rapporté.

Selon lui, plusieurs bureaux du NDS se trouvent dans ce secteur « mais l’explosion a eu lieu devant le cours d’anglais ».

Le siège du NDS avait été la cible d’un attentat-suicide en mars.

source: Belga